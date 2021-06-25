آخر أخبار الحالة الصحية لجيهان السادات.. تحسن ملحوظ وبقاء في العناية

كشفت مصادر من عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، آخر أخبار الحالة الصحية لجيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل، وذلك على إثر دخولها العناية المركزة قبل نحو 4 أيام، نظرا لتدهور حالتها الصحية، نتيجة إصابتها بمرض السرطان قبل سنوات، وهو ما دفع عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لطلب الدعاء لها من المصريين، من أجل شفائها وتجاوزها الأزمة الصحية، التي تمر بها.

آخر أخبار الحالة الصحية لجيهان السادات

وقالت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لـ«الوطن» إن آخر أخبار الحالة الصحية لجيهان السادات مطمئنة جدا، وأن هناك تحسن فعلي في حالتها منذ يوم أمس الخميس، وذلك بناء على رأي الفريق الطبي المعالج لحالة جيهان السادات بأحد المراكز الطبية الكبرى.

وأكدت المصادر، أنهم طمأنوا الأسرة على الحالة الصحية، خصوصا لما شهدته الحالة من تحسن ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية، ومع ذلك لا تزال حالتها الصحية في حاجة للبقاء في العناية المركزة لا حتياجاها لإشراف طبي مستمر على أعلى مستوى.

آخر أخبار الحالة الصحية لجيهان السادات بعد عودتها من أمريكا

جدير بالذكر، أن السيدة جيهان السادات أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ساءت حالتها الصحية إثر إصابتها بمرض السرطان ما استدعى دخولها أحد المراكز الطبية الكبرى من أجل العلاج قبل نحو 15 يوما، ولكن ساءت حالتها الصحية أكثر قبل نحو 4 أيام ما استدعى نقلها لغرفة العناية المركزة.

وكانت جيهان السادات في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل ذلك، حيث كانت تعالج في أحد مستشفياتها وعادت إلى مصر خلال الشهر الجاري من أجل استكمال فترة العلاج، وعندما ساءت حالتها الصحية نُقلت إلى أحد المراكز الطبية الكبرى وخرجت عائلتها طالبة دعوات المصريين لها بالشفاء وتجاوز الأزمة الصحية، والمرور من الحالة الحرجة التي تمر بها.