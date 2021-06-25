عاجل.. تحسن الحالة الصحية لجيهان السادات بعد دخولها العناية المركزة

كشفت مصادر مقربة من عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن آخر تطورات الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل أنور السادات، بعد دخولها العناية المركزة منذ 4 أيام، بسبب تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بمرض السرطان.

الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات

وقالت المصادر، لـ«الوطن»: إن هناك تحسن في حالة السيدة جيهان السادات، منذ أمس، حيث طمأن الفريق الطبي المتابع للسيدة جيهان السادات في أحد المراكز الطبية الكبرى، الأسرة على الحالة الصحية وأن الساعات القليلة الماضية شهدت تحسنا بعض الشيء في الحالة.

وأضافت المصادر، أنّ السيدة جيهان السادات، رغم تحسن حالتها إلا أنها لا تزال في العناية المركزة تحت إشراف طبي على أعلى مستوى، موضحة أنّ السيدة جيهان السادات دخلت أحد المراكز الطبية الكبرى منذ أسبوعين بعد تعرضها لأزمة صحية، خلال الأيام الماضية، وعقب عودتها من الولايات المتحدة، التي كانت تعالج في أحد مستشفياتها.

وكانت عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، دعت المصريين بالدعاء للسيدة جيهان السادات بالشفاء وتجاوز تلك الأزمة الصحية، وأن تمر من الحالة الحرجة الموجودة فيها حاليًا.

من هي جيهان السادات؟

وتبلغ السيدة جيهان السادات، من العمر 87 عاما، وهي من مواليد القاهرة في أغسطس 1933م، واسمها الحقيقي جيهان صفوت رؤوف، وتخرجت من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1977م، وتزوجت من الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1949م، أي قبل ثورة 23 يوليو 1952م بثلاث سنوات، ولديها ثلاث بنات وولد، وعملت محاضرة في عدد من الجامعات الأمريكية بالإضافة إلى جامعة القاهرة، ولديها عدة مؤلفات وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، وهي أحد المناصرات لحقوق المرأة المصرية ولعبت دورا كبيرا في هذا المجال خلال فترة رئاسة الرئيس الراحل أنور السادات من 1970 وحتى 1981م.