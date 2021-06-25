«الجار الله» يشارك في اجتماع لجان البرلمان العربي تمهيدا لانطلاق الجلسة العامة

شارك خالد الجارالله الحسيني المستشار القانوني لرئيس البرلمان العربي، في اجتماع البرلمان ولجانه الدائمة، المنطلقة من يوم الأربعاء الماضي، تمهيدًا لانطلاق الجلسة العامة والختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، والجلسة الطارئة بشأن المغرب المقرر انعقادهم السبت المقبل.

ويشهد البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، حراكًا غير مسبوق، انطلاقا من دوره واهتمامه بقضايا المنطقة العربية والتفاعل مع الشارع العربي.

وكان مكتب البرلمان العربية، وافق على تعيين المستشار الكويتي خالد الجارالله الحسيني مستشارًا قانونيًا لرئيس البرلمان العربي، في إطار حرص البرلمان العربي على الاستعانة بالكوادر والخبرات الكويتية التي تتمتع بسجل مهني مشرف ومتميز، وجاء قرار تعيين الجارالله، بناءً على الخبرات العديدة التي يتمتع بها المستشار، منوهًا بعمله كمحام أمام المحكمة الدستورية والتمييز في دولة الكويت، وكونه عضوًا بـ«جمعية المحامين الكويتية»، ومحكمًا بمركز التحكيم بها والأمين العام المساعد للشؤون المالية لاتحاد المحامين العرب.