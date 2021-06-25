شعبة الذهب: توقعات بارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة

قال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت اليوم الجمعة الموافق 25 يونيو ارتفاعًا طفيفًا، وسجل جرام الذهب ارتفاعًا بمقدار 3 جنيهات مقارنة بالأسعار التي وردت مساء أمس الخميس، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب شهدت تراجعًا على مدار الأسابيع الماضية، بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تصريحات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب على مستوى العالم، بأن حيازاته تراجعت بنسبة 0.4% إلى 1041.99 طنًا.

وأضاف «واصف» خلال حديثه لـ«الوطن» أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ولكن ستكون ارتفاعات طفيفة وليست قفزات، خاصة مع بدء انتعاش الحالة الاقتصادية، وضخ رؤوس الأموال بالاستثمارات، خاصة بعد قرار الفائدة الصادر عن البنك الفيدرالي الأمريكي، والذي جعل الكثير يعاود الاستثمار في الذهب مرة أخرى، باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار بالرغم من التراجع الكبير الذي شهدته الأسعار خلال الأيام الماضية، إلا أنه لا يزال في الحدود الآمنة مقارنة بباقي الملاذات الآمنة «العقارات والادخار».

وأوضح رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن جميع الأوقات مناسبة لشراء الذهب، خاصة أن هناك توقعات بارتفاع الأسعار، ويحاول الذهب استعادة الخسائر الهائلة التي سجلها عقب قرار الفيدرالي، ورغم أن التيسير النقدي والتضخم والفائدة المنخفضة تصب جميعًا في صالح الذهب، إلا أن الصناديق تتخلى في الوقت الراهن عن المعدن الثمين.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 885 و887 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 774 و776 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 663 و665 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6192 و6208 جنيهات.