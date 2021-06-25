حلا شيحا تظهر بالحجاب مجددا: «الحمد لله لقيت التوازن»

ظهرت الفنانة حلا شيحا مرتدية الحجاب مرة أخرى، وأعلنت عن هذا الأمر من خلال نشرها صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام».

ونشرت حلا شيحا صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور «إنستجرام» وعلقت عليها قائلة: «بحمد ربنا إني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا».

وتحدثت أيضا عن فيلم «مش أنا»، التي شاركت فيه بجانب تامر حسني قائلة «أما بالنسبة لفيلم مش أنا، الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا اتأخر جدا نزوله، وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله، والفيلم فعلا بقى مش أنا وباتمنى التوفيق لكل زملائي.. جمعة مباركة».