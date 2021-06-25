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بدء تسليم وحدات دار مصر من الأحد إلى الخميس

تسليم 3072 وحدة سكنية بإجمالى 128 عمارة

كتب:

منة عبده
07:17 م | الجمعة 25 يونيو 2021
الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

يستعد جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، لتسليم 3072 وحدة سكنية، بإجمالي 128 عمارة، وذلك بالمرحلتين التكميلية والثانية بدار مصر بمنطقة الأندلس أكواد «211 – 311 – 431» بمدينة القاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في تسليم وحدات دار مصر، بعد غد الأحد الموافق 27-6-2021، ويستمر تسليم الوحدات السكنية حتى يوم الخميس 30-12-2021.

وقام جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بتخصيص أيام محددة لتسليم وحدات كل عمارة لمنع تزاحم الفائزين بالوحدات عند إنهاء إجراءات التسليم للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

تسليم وحدات دار مصر 

وسيتم تسليم وحدات العمارات أرقام: (300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 305 – 306 – 307 – 287 – 288 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 1 – 2 – 3 – 4 – 56 – 37 – 38 – 41 – 42).

بالإضافة إلى عمارات أرقام (43 – 44 – 45 – 85 – 86 – 57 – 58 – 281 – 282 – 283 – 284 – 289 – 290 – 291 – 292 – 293 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 119 – 120 – 20 – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 142 – 117 – 118 – 140 – 155 – 156 – 159 – 160 – 65 – 66 – 67).

وعمارات أرقام (68 – 63 – 64 – 69 – 70 – 139 – 92 – 93 – 21 – 98 – 99 – 75 – 76 – 77 – 78 – 141 – 73 – 74 – 71 – 72 – 143 – 144 – 46 – 47 – 54 – 55 – 109 – 110 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 39 – 40 – 107 – 108 – 115 - 116).

وذلك وفقا للأيام المحددة طبقا للجدول المعلن على موقع جهاز المدينة.

إجراءات تسليم وحدات دار مصر

1- على العميل الفائز بالوحدة، التوجه لبنك التعمير والإسكان (فـرع التجمع الخامس)، وذلك لإنهاء إجراءات البنك.

2- ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمـع الثالث، وذلك لتسجيل البيانات.

3- استلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.​​​​​​​​

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