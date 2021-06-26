حظك اليوم السبت 26-6-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يتميز بالعقلانية كما أنه شخص ناجح كثيرا في عمله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالحيوية والجرأة ويجعلك أكثر استعداداً للمبادرة ويضعك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تتمتع بالسحر والوقت مناسب اليوم للانخراط في نشاط تشعر بالحماس تجاهه.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.