حظك اليوم السبت 26-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحوت يتميز بالحس الفني العالي، والقدرة على مُعالجة عواطف الآخرين، وأبرز عيوبه التفكير بسلبية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم على تمييز العدو من الصديق.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمدك بالإصرار على مطاردة السعادة أينما كانت.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.