تشييع جثمان والدة رئيس حزب الشعب الجمهوري من مسجد الفاروق بالمعادي

شييع جثمان والدة النائب حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عضو مجلس الشيوخ، اليوم الجمعة، من مسجد الفاروق بالمعادي، عقب صلاة المغرب، واقتصر العزاء على صلاة الجنازة فقط، التي شهدت حضور المقربين وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، نظرا للإجراءات الاحترازية جراء تفشي فيروس كورونا، والتي تمنع التجمعات.

يذكر أن والدة المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عضو مجلس الشيوخ، توفت اليوم الجمعة، وتقدمت العديد من الأحزاب والسياسيين بالعزاء في الفقيدة.

حماة الوطن ينعى وفاة والدة المهندس حازم عمر

ونعى حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال هريدي ببالغ الحزن والأسى وفاة والدة المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، في بيان له: «داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بالرحمة والمغفرة ولأهلها وذويها الصبر والسلوان».

التنسيقية تتقدم بالعزاء في والدة حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في منشور عنها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بخالص التعازي وأحر المواساة للمهندس حازم عمر، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب الشعب الجمهوري، لوفاة والدته، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

أحمد أبو هشيمة ينعى والدة رئيس حزب الشعب الجمهوري

نعى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس النواب، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، عضو مجلس الشيوخ في وفاة والدته، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «خالص العزاء والمواسة للمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، عضو مجلس الشيوخ، في وفاة المغفور لها والدته.. أنزلها الله منزلاً حسناً وأسكنها فسيح جناته.. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ».