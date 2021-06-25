حنان ترك تعلق على ظهور حلا شيحة بالحجاب: ربنا يرزقك الطمأنينة

تفاعل عدد كبير من الفنانين على ظهور الفنانة حلا شيحة بالحجاب مجددا، من خلال نشرها لصورة جديدة على صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، وكانت أولى هؤلاء الفنانين الفنانة حنان ترك، التي كتبت لها تعليقا، قائلة: «ربنا يسعدك حبيبتي ويرزقك الطمأنينة».

يذكر أن تعليق حنان ترك جاء على الصورة التي نشرتها حلا شيحة بالحجاب مجددا، وكتبت عليها: «بحمد ربنا انى أخيرا لقيت التوازن بين انى أكون سعيدة في حياتي، وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم مش أنا الحقيقة إنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص، وبسبب ظروف كورونا اتأخر جدا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقي مش أنا، وبتمنى التوفيق لكل زملائي»، وهي التدوينة التي تفاعل معها عدد كبير من جمهور حلا شيحة وظنوا أنها ارتدت الحجاب مجددا، ولن تخلعه مرة أخرى .

فيلم مش أنا

يذكر أن فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وماجد الكدواني وحلا شيحة وسوسن بدر ومحمد عبد الرحمن وحجاج عبد العظيم وعصام السقا وفايز المالكي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

مسلسل زلزال

كما أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها حلا شيحة كان مسلسل «زلزال»، الذي شاركت في بطولته بجانب محمد رمضان وماجد المصري ومنى عبد الغني ومحمود حجازي وهنادي مهنا، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.