محافظ كفر الشيخ يتابع شكوى مريض بالتعدي عليه بمستشفى الجامعة

كشف أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، أن المحافظ اللواء جمال نور الدين، تواصل هاتفياً مع مريض يُدعى «محمد جمعة»، ودعاه إلى استقباله في مكتبه بديوان عام المحافظة، صباح غد السبت، لمتابعة حالته الصحية، والاستماع إلى شكواه، بشأن ادعائه قيام أحد الأفراد بالمستشفى الجامعي، بالتعدي عليه، ووجه المحافظ ببحث الموقف الصحي للمريض، وتقديم كافة سبل الدعم.

وفي سياق متصل، أكدت جامعة كفرالشيخ، في بيان لها قبل قليل، أن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وجه بالتحقيق فوراً في شكوى المواطن، فور نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكلف مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بإجراء تحقيق عاجل وشامل في الموضوع لاستجلاء الحقيقة، مؤكداً حرص جامعة كفر الشيخ على توفير الرعاية الطبية اللائقة للمواطنين المترددين على مستشفياتها، في إطار من الاحترام والتقدير.

وتبين أن المواطن «محمد جمعة» أجرى سابقاً عملية قلب مفتوح بجامعة القاهرة، على نفقة الدولة، في يوليو الماضي 2020، وبعد مرور سنة، شعر بأعراض مرضية، خلال تواجده بكفر الشيخ، فقام بالتوجه إلى مستشفى جامعة كفر الشيخ، لإجراء الفحوصات الطبية، وحيث أن المريض من ذوي الإعاقة، ويحمل بطاقة الخدمات المتكاملة، ومصاب أيضاً بخذل بالذراع الأيسر، وتم عمل الأشعه بالمجان بتاريخ 9 يونيو 2021، ثم توجهه إلى المستشفى يوم الخميس التالى، لإعادة الكشف، فطلب الطبيب تقرير الأشعة، وعندما توجه المريض لاستلام التقرير، دخل غرفة الرنين المغناطيسي، وطلب الفني من المريض الخروج لحين الانتهاء من مريض آخر، مما تسبب في حدوث مشادة بين الطرفين، وقام المريض بتصوير الواقعة فيديو نشره على صفحات التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وفور علمه بوجود شكوى لأحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، كلف مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بإجراء تحقيق عاجل وشامل في الموضوع لاستجلاء الحقيقة، مؤكداً حرص جامعة كفر الشيخ على توفير الرعاية الطبية اللائقة للمواطنين المترددين على مستشفياتها، في إطار من الاحترام والتقدير.