ضبط سيدتين تخصصتا في النصب على المواطنين بمحافظة كفر الشيخ

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من «عدد من المواطنين، مقيمين بمحافظة كفر الشيخ» بقيام «سيدتين» بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام «سيدتان - مقيمتان بمحافظتي الغربية والجيزة»، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة التبغ والسجائر، وتمكنتا من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية بلغت «2,948,000 – اثنين مليون وتسعمائة ثمانية وأربعون ألف جنيه مصري» من الشاكين مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال والتزامهن مع الشاكين في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما توقفن عن السداد ورفضا رد أصل المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمة الثانية «جارٍ تكثيف الجهود لضبطها»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.