محافظ كفر الشيخ يوجه بتقديم الرعاية لمصابي حادث الطريق الدولي

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة نقل المصابين في حادث الطريق الساحلي الدولي، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات، جراء انقلاب سيارة بهم بالقرب من كوبري «الحماد»، قرب قرية «الشهابية»، بمركز بلطيم.

وأعلن أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين وجه برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات، والمتابعة المستمرة لإسعاف وعلاج المصابين، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم بمستشفى البرلس المركزي، ونقل من تستدعي حالته إلى أي مستشفى لسرعة إنقاذ المصابين، داعياً الله أن يخفف آلامهم ويشفيهم.

وأصيب 21 شخصاً في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب قرية «الشهابية»، بمركز بلطيم، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتولت نقل المصابين إلى مستشفى البرلس المركزي، وتم إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى والمستشفيات المجاورة.

وأكد مصدر مسؤول بمرفق إسعاف كفر الشيخ، قبل قليل، عدم وجود وفيات في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال على الطريق الدولي، والذي أسفر عن إصابة 21 شخصاً، تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وخدوش، وجرى نقلهم إلى مستشفى البرلس المركزي.

وتم الدفع بنحو 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البرلس المركزي، وانتقل الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ إلى المكان للإشراف على نقل المصابين.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى المكان وجرى تسيير الحركة المرورية، ورفعت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، حالة الطوارئ في عدد من المستشفيات، ومنها مستشفى برج البرلس المركزي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

وتولى الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف، علاج بعض المصابين، باعتبار أنه طبيب متخصص في العظام، كما جرى توفير الأطقم الطبية وأكياس الدم اللازمة في بنك الدم بمستشفى البرلس المركزي، لعلاج المصابين.