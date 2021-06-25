«القومية للزلازل» ترصد هزة أرضية شرقي تركيا

سجَّلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الجمعة هزة أرضية شرقي تركيا، على بعد 1096 كيلومترًا شمال شرقي العريش.

وقال «المعهد»، في بيان صادر عنه منذ قليل، إن الزلزال حدث في تمام الساعة الثامنة و28 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، وأنه كان بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف المعهد أن الزلزال حدث عند خط العرض 39.3353 شمالاً، وخط الطول: 40.4965 شرقًا، وبعمق 19.5 كيلومتر.

وتابع: «هذا ولم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات».