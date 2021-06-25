مسؤول المحتوى الرقمي بمعرض الكتاب: لأول مرة تذكرة دخول المعرض مجانا

قال محمد عبد الرحمن، مسؤول المحتوى الرقمي لمعرض الكتاب، إنه وعلى زائري المعرض ضرورة الدخول على الصفحة الرسمية للمعرض الدولي للكتاب، وعليها ما يقارب المليون ونصف متابع، حيث إن التجربة الجديدة مختلفة عما تم إنجازه من محتوى رقمي العام الماضي، وأهمها منصة هي الأولى من نوعها للحجز الإلكتروني، «حتى لما كورونا تروح مش عايزين نقف تاني قدام شباك التذاكر، ولأول مرة تذكرة دخول معرض الكتاب مجانا تسهيلا على المواطنين».

وأضاف «عبد الرحمن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلاميان دينا عبد الكريم وحسام الدين حسين، على الفضائية المصرية الأولى، أن خطوات الحجز سهلة، ولكن بعض المواطنين لا يستطيعوا الحجز أون لاين، لافتا إلى أنه وفي أول 24 ساعة تم حجز 46 ألف تذكرة بشكل أونلاين، «الناس اللي مكنتش عارفة تحجز كان بسبب الضغط على الموقع، واللي أقل من 16 سنة يقدر يحجز مع نفسه ووالده وييجوا مع بعض، والرقم القومي اختياري».

وأوضح أنه ولحجز التذاكر للمعرض يجب على الزائرين وضع رقم الهاتف والإيميل فقط بدون وضع رقم البطاقة الشخصية، وتصله التذكره على برنامج «واتس أب» أو الإيميل، «رقم التليفون ليه 4 تذاكر ويحق لكل مواطن الحصول عليهم، والـQR هو المسؤول عن دخول الزائرين على البوابة».

وأكد أن المعرض سيفتح أبوابه للزائرين من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساءً، ماعدا يوم الجمعة سيكون موعد الفتح 1 ظهرا، وبالنسبة للأطفال أقل من 10 سنوات سيدخلون المعرض بدون حجز، «كبار السن وذوى الهمم حقهم يحجزوا تذكرة واحده والمرافق ليه بدون حجز، الهدف من إجرائتنا هو معرفه الأعداد علشان نضمن التباعد بالداخل».

وتابع: «معرض الكتاب طول عمره كتب وأنشطة، والمرة دي على الأرض كتب فقط، فكان لابد من تعويض ذلك بالأنشطة أون لاين، وهناك منصتان، الأولى الخاصة بالحجز، ومن خلالها تقدر تتجول في كل دور النشر».