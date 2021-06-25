لأول مرة: مستودع استراتيجي للسلع بمواصفات أوروبية

شهد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظة السويس؛ لإنشاء منطقة لوجيستية تجارية، تتضمن أنشطة تجارية وسلاسل بيعية لتوفير السلع ومنها الغذائية. وقال وزير التموين إن بروتوكول التعاون يتضمن إنشاء منطقة تجارية بحى الأربعين، على مساحة 5 أفدنة، تتضمن سلاسل تجارية ومنافذ بيع لتوفير السلع والمنتجات بأنواعها ومنها الغذائية، ما سيسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر فى المنتجات.

ووجَّه «المصيلحى» بأن تكون الأولوية فى فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء المحافظة، مؤكداً أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة السويس والمطورين ستكون له قيمة مضافة حقيقية فى التوسع فى إنشاء المناطق اللوجيستية والتجارية على أرضها‪. وأشار الوزير ‪ إلى أنه سيتم إنشاء أول نموذج لمستودع استراتيجى سيكون بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى التى تم طرحها على أعلى مستوى وبمواصفات أوروبية، وسيخدم محافظات خط القناة، ويستهدف تأمين وتعزيز المخزون الاستراتيجى لجميع السلع الأساسية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السلع الغذائية بجميع المحافظات.

وأكد الوزير أنه تم إعداد خطة استراتيجية على مستوى الدولة فى أكتوبر 2017 بشأن إنشاء المناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية، وتم اعتمادها من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى بنية أساسية بدءاً من مناطق الإنتاج إلى التخزين من خلال المناطق اللوجيستية، مروراً إلى منافذ التوزيع للسلع والسلاسل التجارية.