المدارس المتاحة بعد الشهادة الإعدادية الأزهرية: شروطها ومميزاتها

بمجرد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021، يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن بدائل للثانوية العامة للالتحاق بها، راغبين في معرفة المدارس المتاحة بعد الشهادة الإعدادية الأزهرية، متخذين أيضًا من جملة: المدارس بعد الإعدادية 2021، سبيلًا لهم في إيجاد المدارس الثانوية الأنسب لهم.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، المدارس المتاحة بعد الشهادة الإعدادية الأزهرية، حيث توضح الشروك المطلوبة للالتحاق بها والمجموع المناسب لها، والمميزات العائدة على الدارس بها.

مدارس الإسكندرية للبترول والنقل البحري

تعد مدارس الإسكندرية للبترول والنقل البحري، أحد أفضل الخيارات للمدارس بعد الإعدادية، والتي تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، على غير بعض المدارس الثانوية الفنية الآخرى التي لا تقبل أبناء التعليم الأزهري مثل مبارك كول على سبيل المثال.

مدرسة توشيبا العربي

تتخصص مدرسة توشيبا العربي، في مجالات التركيبات الكهربائية، وتبريد وتكييف الهواء، والتصنيع الميكانيكي، وتحتاج مجموع لا يقل عن 220 درجة، وبشرط ألا يزيد السن على 18 عاما في أول أكتوبر، كما تقبل طلبات الإعدادية الأزهرية.

وتشترط اجتياز المتقدم اختبارات في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التي تضعها وزارة التربية والتعليم وأن يجتاز المقابلة الشخصية، ويتمتع خريجو المدرسة بالسفر لليابان لاستكمال الدراسة.

مدرسة الضبعة للطاقة النووية

تعد مدرسة الضبعة، الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي، تخدم مشروع إنشاء المفاعل النووي السلمي بالضبعة، وهي مدرسة فنية داخلية نظام 5 سنوات، مقرها الأساسي بمنطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، وهي أحد المدارس التي تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية.

من شروطها أن الطالب يمر بمراحل متعددة للقبول، تبدأ بامتحان قدرات مكون من مجموعة أسئلة في العلوم والرياضيات واللغات والذكاء، ومن ثم تضاف درجات الامتحان على درجات الطالب بالشهادة الإعدادية، ويتم ترتيب الطلاب تنازلياً بشكل إلكتروني دون تدخل بشري، وبعد ذلك يتم إجراء مقابلات شخصية للطلاب لاختيار أفضلهم للالتحاق بالمدرسة.

مدرسة السكك الحديد والطرق

يتم من خلالها التعليم في هيئة السكك الحديدية وهي مدرسة تبعة لوزارة النقل، وتكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد التعليم الاعدادي وتقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، فيما يشترط أن يكون أن يكون الطالب حاصل على 210 درجات على الأقل والأولوية للمجموع الأعلى، يتم تعيين خريجيها في الهيئة.

تمريض الأزهر بعد الإعدادية

يبحث الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021عن تمريض الأزهر بعد الإعدادية، إلا أنه في حقيقة الأمر لا يوجد في المرحلة الثانوية الأزهرية أي دراة تخص التمريض، حيث أن في الأزهر يوجد معهد فني تمريض لكنه يقبل الطالبات بعد مرحلة الثانوية الأزهرية وليس الإعدادية الأزهرية.

ولذلك يجب على الطالبات أن يلتحقن بمرحلة الثانوية الأزهرية، ثم بعد ذلك يمكنهم الالتحاق بمعهد التمريض الأزهري بعد الثانوية.