حلا شيحة تلغي متابعة محمد رمضان على انستجرام بعد ظهورها بالحجاب

ألغت حلا شيحة متابعة محمد رمضان على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، في مفاجأة غير متوقعة، بعد تصدرها الترند اليوم، بسبب نشر صورة لها بالحجاب.

حلا شيحة تلغي متابعة محمد رمضان على انستجرام

والغريب في الأمر أن حلا لم تُلغي متابعة أحد من الذين عملت معهم، سوى محمد رمضان، ومن المحتمل أن يرجع هذا الأمر إلى كثرة الشائعات التي ترددت مؤخرًا عن ارتباطهم خلال فترة عملهما بأحد الأعمال الدرامية التي شاركته معه فيها.

وكانت «حلا» شاركت محمد رمضان في مسلسل «زلزال» رمضان 2019، ومن خلال تلك الفترة، كانت تتابعه على «انستجرام».

بوست حلا شيحة الذي أثار الجدل

وكانت الفنانة حلا شيحة، نشرت صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، وظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب، وعلقت عليها قائلة: «بحمد ربنا إني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا».

وكشفت حلا شيحة عن موقفها في فيلم مش أنا، قائلة: «أما بالنسبة لفيلم مش أنا، الحقيقة إنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا اتأخر جدا نزوله، وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمدلله والفيلم فعلا بقي مش أنا، وبتمنى التوفيق لكل زملائي».

فيلم مش أنا

يذكر أن فيلم «مش أنا» من بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر وحجاج عبد العظيم ومحمد عبد الرحمن وفايز المالكي وعصام السقا، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.