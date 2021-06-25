جهات التحقيق تطلب صحيفة الحالة الجنائية لـعلاء حسانين و16 متهما

طلبت جهات التحقيق من المباحث صحيفة الحالة الجنائية للبرلماني السابق علاء حسانين و16 آخرين، في واقعة اتهامهم بالتنقيب والإتجار وحيازة 201 قطعة أثرة في دائرة قسم شرطة مصر القديمة.

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة أماكن تنقيب المتهمين عن الآثار

كما قررت جهات التحقيق، تشكيل لجنه هندسية لمعاينة الأماكن التي قام المتهمون بالتنقيب عن الآثار بها، وبيان إذا ما كان المتهمون قد استخرجوا منها قطع أثرية من عدمه، وهل المضبوطات التي ضبطت معهم قد استخرجوها من تلك الأماكن في دائرة قسم شرطة مصر القديمة محل الواقعة أم استخرجوها من أماكن أخرى لم تتوصل التحريات إليها، وكذلك طلبت جهات التحقيق بتشكيل لجنه من الآثار لكتابة تقرير مفصل عن المضبوطات ومدى أثريتها، وهل محرر بها محاضر سرقة من جهات رسمية من عدمه.

وكشفت التحريات، بأنه وردت معلومات، أكدتها تحريات ضبط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام تشكيل عصابي بالتنيقب عن الآثار في عدد من الأماكن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

ضبط علاء حسانين و16 متهما

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وتبين أن التشكيل العصابي يقوده علاء حسانين، برلماني سابق، سبق اتهامه في 4 قضايا من قبل، بالاشتراك مع 16 متهما آخرين.

وبالتفتيش عثر بحوزتهم على 201 قطعة أثرية، ولوحتين خشبيتين لتابوت عليه نقوش بالهيروغليفية، و36 تمثالا مختلفة الأطوال ما بين 6 سم إلى 13 سم، وأربعة تماثيل أوشابتي نصفية، وتمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزوري، وتمثال أوشابتي من المرمر، و3 تماثيل من البرونز، أحدها مكسور الرأس، ورأس تمثال صغير الحجم من البرونز، بجانب تمثال خشبي طوله حوالي 10 سم، وتمثال حجري منقسم لجزئين، ورأس تمثال مهرج يرجع للعصر اليوناني، وتمثال حجري جنسي، يعود للعصر اليوناني، بالإضافة إلى 52 عملة مختلفة الأشكال، و6 عملات من البرونز، و3 إبر جراحية يرجح أن تعود للعصر الإسلامي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.