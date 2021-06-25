عاجل.. انتشال جثث 3 سيدات بين أنقاض عقار العطارين بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، من انتشال جثث 3 سيدات، من تحت أنقاض العقار المنهار بمنطقة العطارين، وسط المدينة الساحلية، بينما تم إنقاذ 4 آخرين، في وقت سابق، بينهم سيدة مسنة، تبلغ من العمر 70 عاماً، مصابة بكدمات متفرقة.

البحث عن الجثة الرابعة في عقار الإسكندرية

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال البحث أسفل أنقاض عقار العطارين، عن جثة رابعة، تعود إلى سيدة أيضاً، وفقاً لشهود عيان وسكان العقار.

يذكر أن أعمال هدم وإزالة عقار العطارين بالإسكندرية، الذي تعرض للانهيار جزئياً اليوم الجمعة، بدأت قبل قليل، في الوقت الذي مازالت فيه أعمال البحث مستمرة عن ضحايا تحت الأنقاض، من قبل قوات الحماية المدنية، التابعة لمديرية أمن الإسكندرية.

انهيار عقار في الإسكندرية

وقال رئيس حي وسط الإسكندرية إن العقار كان مأهولاً بالسكان، ومكون من طابق أرضي و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018، مؤكداً أنه تم نقل قاطني العقار المنهار إلى إحدى المدارس، بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

انهيار عقار العطارين بالإسكندرية

كانت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، تلقت بلاغاً يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 13 شارع مرسي بدر، بمنطقة العطارين، ووجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض.

انتقل مسئولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، فيما قطع الحي جميع المرافق، من مياه وكهرباء، عن عقار الإسكندرية المنهار بمنطقة العطارين، لحين الانتهاء من أعمال الحماية المدنية.