انهيار عقار العطارين في الإسكندرية.. مفقودان و4 ناجين بينهم مصابة

تواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية البحث أسفل أنقاض عقار، تعرض لانهيار أجزاء منه في منطقة العطارين، وسط المدينة، وسط توقعات بوجود ضحايا، حيث أفاد عدد من شهود العيان والجيران بوجود شخصين على الأقل تحت الأنقاض، بينما تم إنقاذ 4 أشخاص، بينهم مصابة.

انهيار عقار العطارين بالإسكندرية

وأصيبت سيدة مسنة عمرها 70 سنة بكدمات مختلفة، إثر انهيار عقار بمنطقة العطارين، وسط الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، حيث تم إنقاذها مع 3 آخرين من قبل قوات الحماية المدنية، التي هرعت إلى موقع العقار المأهول بالسكان، الذي تعرض للانهيار بشكل مفاجئ.

انهيار عقار العطارين وإنقاذ 3 من السكان

وشهدت منطقة العطارين بوسط الإسكندرية، انهيار عقار قديم مأهول بالسكان، اليوم الجمعة، ونجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ 4 أشخاص من السكان، ومازالت أعمال البحث جارية عن اثنين آخرين، يُعتقد أنهما مازالا تحت الأنقاض.

وورد بلاغ إلى غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، يفيد بسقوط أجزاء من عقار «المحاريث والهندسة»، بشارع الأحرار في منطقة العطارين، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

انتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم الشرطة برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مأهول بالسكان، مكون من أرضي و4 طوابق، وانهيار أجزاء كبيرة منه.

ووفقاً لمصدر أمني وشهود عيان، تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 4 أشخاص من السكان، ويجري البحث عن اثنين آخرين، مازالا تحت الأنقاض.

عقار العطارين في الإسكندرية صادر له قرار إزالة

وقال مصدر مسئول بحي وسط الإسكندرية إن عقار العطارين المنهار صادر له قرار ترميم يحمل رقم 72 لسنة 2018، إلا أنه لم ينفذ من قبل السكان.

ووفقاً للمصدر فإن العقار المنكوب مأهول بالسكان ومكون من 5 طوابق، مؤكداً أن قوات إدارة الحماية المدنية تواصل رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا أو مصابين.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 13 شارع مرسي بدر بمنطقة العطارين، ووجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض.