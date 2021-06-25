انهيار عقار الإسكندرية.. النيابة تبدأ التحقيق واستمرار البحث تحت الأنقاض

وصل فريق من نيابة العطارين إلى موقع انهيار عقار الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، لإجراء المعاينات اللازمة موقع العقار المنهار بشارع «مرسي بدر»، والمعروف بعقار «المحاريث والهندسة». المحاريث والهندسة".

انهيار عقار الإسكندرية والبحث عن المفقودين

وأمرت النيابة العامة بتكثيف أعمال البحث عن المفقودين، أسفل الأنقاض بانهيار عقار الإسكندرية، وطلب ملف العقار المنكوب من حي وسط الإسكندرية، وسؤال قاطني العقار حول الحادث وكيفية وقوع الحادث، وما أسباب الانهيار، وكيف مرت عليهم لحظة الانهيار، وما موقف قرارات الإزالة والسؤال عن صاحب العقار.

وتواصل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، باستخدام المعدات والأوناش، أعمال رفع أنقاض العقار المنهار حتى الآن، بحثاً عن شخصين على الأقل، يُعتقد أنهما مازالا تحت الأنقاض، وفقا لشهود العيان التي أكدت أن هناك شخصين كانا يتواجدان في العقار لحظة انهياره، لم يتم انتشالهما حتى الآن من تحت الأنقاض.

إنقاذ 4 من عقار الإسكندرية

ووفقاً لمصدر أمني وشهود عيان، تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 4 أشخاص من السكان، بينهم سيدة مصابة، عمرها 70 عاماً، جرى نقلها إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم.

ووفقا لمصدر مسئول بحي وسط الإسكندرية، فإن عقار العطارين المنهار، مكون من 5 طوابق، وصادر له قرار ترميم يحمل رقم 72 لسنة 2018، إلا أنه لم ينفذ من قبل السكان، حيث امتنع الكثير منهم عن إخلاء العقار حال صدور قرار الإزالة الصادر من الحي.

وتلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 13 شارع مرسي بدر بمنطقة العطارين، ووجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض.

انتقل مسئولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، فيما قطع الحي جميع المرافق، من مياه وكهرباء، عن عقار الإسكندرية المنهار بمنطقة العطارين، لحين الانتهاء من أعمال الحماية المدنية.