الولايات المتحدة تدين الهجوم على طائرة الرئيس الكولومبي

دانت الولايات المتحدة، بشدة الهجوم على مروحية الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، كما أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في كولومبيا عن رفضها الكامل لهذا العمل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية

وكان الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، أعلن أمس الجمعة، إصابة طائرة هليكوبتر كانت تقله بعدة رصاصات في هجوم من قبل مسلحين مجهولين، وقال في رسالة مصورة إن الحادث وقع بينما كانت الطائرة تحلق عبر منطقة «كاتاتومبو» باتجاه مدينة «كوكوتا» عاصمة إقليم «نورتي دي سانتاندير» شمال شرقي البلاد.

وأشارت التقارير الأولية، إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط مصابين، موضحة أن المروحية كانت تقل، إلى جانب الرئيس، وزير الدفاع، دييجو مولانو، ووزير الداخلية، دانييل بالاسيوس، وحاكم نورتي دي سانتاندير، سيلفانو سيرانو.

وأوضح دوكي: «نحن لا نخاف من العنف أو من أعمال الإرهاب. دولتنا قوية وكولومبيا قوية بما يكفي لمواجهة هذا النوع من التهديد»، مشيرا إلى إصدار أوامر لعناصر الأمن بضبط المسؤولين عن الهجوم.

وأظهرت صور نشرها مكتب رئيس الكولومبي إصابة الذيل والنصل الرئيسي للطائرة، وكانت قاعدة عسكرية يستخدمها اللواء 30 للجيش الكولومبي، في «كوكوتا»، تعرضت لتفجير سيارة مفخخة، في يونيو الجاري، ما أسفر عن إصاات في صفوف القوات الكولومبية والمستشارين العسكريين الأمريكيين.

ومنطقة «كاتاتومبو» المضطربة، والتي تقع على الحدود الكولومبية مع فنزويلا، هي موطن لمحاصيل الكوكا، المكون الرئيسي للكوكايين، كما يعمل بها عناصر «جيش التحرير الوطني اليساري»، ومقاتلو «فارك» السابقون الذين يرفضون اتفاق سلام عام 2016 مع الحكومة، إلى جانب الجماعات الإجرامية المسلحة المتورطة في تهريب المخدرات.