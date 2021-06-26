سعر الدولار اليوم السبت 26-6-2021 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في بعض البنوك المصرية، وذلك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت 26 يونيو 2021، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل يومي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، عند 15.6 جنيه للشراء، و15.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد، 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.62جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.6 جنيه للشراء، و15.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو وفق آخر تعاملات قبل اليوم، في المصرف المتحد نحو 18.59 جنيه للشراء و18.77 جنيه، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 18.61جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.59 جنيه للشراء، 18.76 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر 18.59 جنيه للشراء، و18.77جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

كما سجل الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات قبل اليوم، في بنك مصر، نحو 21.67 جنيه للشراء و21.95 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.78 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.67 جنيه للشراء 21.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات قبل اليوم، في بنك مصر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في المصرف المتحد، نحو 4.02 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.