تذاكر إلكترونية وفعاليات أونلاين.. استعدادات معرض الكتاب في ظل كورونا

بدأت تجهيزات معرض القاهرة الدولي للكتاب لانطلاق الدورة الـ52، في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، على قدم وساق منذ عدة أشهر، وتأتي الدورة المقبلة المقرر انطلاقها الأسبوع الماضي من المعرض بشكل استثنائي، بدون أي فعاليات تقام على الهامش كالندوات التي يعقدها الكتاب.

وتقام بشكل إلكتروني منعا للتزاحم «أون لاين»، إلى جانب النقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها الدورة الحالية بإعلان إمكانية دخول المعرض من خلال التسجيل عبر منصة رقمية جديدة، والحصول على التذكرة إلكترونيا لأول مرة في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب.

منصة رقمية تتيح جولة افتراضية داخل معرض الكتاب

المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بمعرض الكتاب، بها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D، يوفر جولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات الحدث الثقافي الكبير، لإتاحة متابعة الحدث والتجول بين محتواه عبر الإنترنت.

وتعرض المنصة كافة التفاصيل والخدمات للزوار من حيث الكتب المعروضة ودور النشر والأنشطة الثقافية، حفاظا على الصحة العامة لجمهور معرض الكتاب.

التذاكر مجانا لأول مرة في معرض الكتاب

ولأول مرة في تاريخ المعرض، ومنعا للتزاحم في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، يتم السماح لجمهور المعرض حجز التذاكر والحصول عليها مجانًا هذا العام، بحسب تصريحات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وفي إطار الترويج للحدث الثقافي السنوي، أطلقت وزارة الثقافة في وقت سابق مبادرة «ثقافتك كتابك»، وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها 20 جنيهًا لحث رواد المعرض على اقتناء الكتب.

الكمامة وقياس الحرارة.. شروط الدخول إلى معرض الكتاب

ويُطبق معرض الكتاب هذا العام إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا منها منع الدخول دون ارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم، وترك مسافات تباعد آمنة، كما تم تحديد حدا أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة، وعرض ومراعاة التباعد بين الأجنحة.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن تأجيل مشاركة دولة اليونان في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، وكان مقررًا أن تحل ضيف شرف المعرض هذا العام بسبب الإجراءات الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أن اليونان لم تعتذر ولكن ما تم هو التنسيق والتشاور بين الهيئة والمسؤولين في اليونان لتأجيل المشاركة للدورة المقبلة، «لأن كل منا كان يفضل أن تكون مشاركتها على قدر العلاقات التي تربط مصر واليونان»، بحسب قوله.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، على مساحة 40 ألف متر، تحت شعار «في القراءة.. حياة»، ويبلغ إجمالي عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية والتوكيلات في المعرض 1218 من 25 دولة.