خطوات متابعة تسجيل لقاح كورونا.. الصحة توضح في نقاط

استعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات متابعة تسجيل لقاح كورونا، بعد استقبال الخط الساخن للوزارة 105 مجموعة من الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بخطوات متابعة تسجيل لقاح كورونا، وتدشين موقع وزارة الصحة للتسجيل للحصول على لقاح كورونا، مطالبة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.

وفى سطور تستعرض «الوطن»، في نقاط خطوات متابعة تسجيل لقاح كورونا والتي جاءت وفقا لموقع وزارة الصحة للتسجيل للحصول على اللقاح بنحو:

خطوات متابعة تسجيل لقاح كورونا

- علي المواطن الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.

- ثم تظهر خانة يتم الضغط عليها تحت عنوان متابعة حالة طلب اللقاح.

- ثم يقوم المواطن بإدخال رقم الطلب وآخر أربعة أرقام للرقم القومي أو جواز السفر.

- الضغط على خانة أنا لست برنامج روبرت تظهر مباشرة.

- والضغط على خانة استفسار وبعد ذلك تقوم الوزارة بإرسال رسالة يمكن من خلالها متابعة عملية التسجيل للحصول علي لقاح كورونا هذه الرسالة تفيد بموعد ومكان عملية التطعيم، وفي حال الرغبة في تغير مكان التطعيم يتم الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105.

وشددت وزارة الصحة على المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة حتي بعد الحصول علي اللقاح، موضحة أنه لابد من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس، وأن اللقاح لا يعطي مناعة 100%، ولكن اللقاح يعمل علي تخفيف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.

وأكدت الوزارة في تقرير رسمي أنها تعمل علي رفع أعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، وأن الوزارة مستعدة لاي موجة أخري من الفيروس وبشكل يومي هناك مراجعة للمخزون الاستراتيجي من الأكسجين داخل المستشفيات وكذلك توفير كافة الأدوية الخاصة لبروتكول العلاجي لمصابي الفيروس.