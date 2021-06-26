طريقة التقديم في المدارس التجريبية 2021: إلكترونيا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طريقة التقديم في المدارس التجريبية 2021، موضحة أنه سيكون إلكترونياً من خلال هذا الرابط، وشددت على أولياء الأمور بضرورة اتباع التعليمات وخطوات التقديم بدقة شديدة، وكتابة البيانات بطريقة صحيحة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم ينتهي في آخر يونيو الجاري، لافتة إلى إعلان مصروفات المدارس الحكومية.

وأشارت إلى أن العام الدراسي المقبل سيشهد تغييرات جذرية في جميع المقررات الدراسية لمواكبة التطور التكنولوجي وخلق نظام تعليمي جديد.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية طريقة التقديم في المدارس التجريبية 2021:

1- الدخول على رابط مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واختيار الخدمات الإلكترونية.

2-اختيار خدمات ولي الأمر.

3- ملء استمارة التقديم.

4- يجب أن يكون سن الطالب 4 سنوات اعتباراً من أول شهر أكتوبر 2021.

5- عدم قبول الطالب البالغ من العمر 6 سنوات.

6- لا يستثنى أي طفل من الموعد المحدد للتقديم.

7- الالتزام بمحل السكن لولي أمر الطفل.

8- توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التقديم لمدرستين رسميتين للغات.

9- تعهد ولي أمر الطالب كتابيا بمتابعته لنتيجة مراحل التنسيق.

10- ضرورة اجتياز الطفل المقابلة الشخصية.

وتتمثل أبرز الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس التجريبية 2021:

1- 7 صورة شخصية للطفل.

2- شهادة ميلاد مميكنة حديثة.

3- ملف التقديم لرياض الأطفال وحافظة أوراق.

4- صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل.

5- تقديم طابع تعليمي فئة واحد جنيه.

6- تقديم طابع مهن تعليمية فئة واحد جنيه.

7- تقديم ما يفيد بأن الطفل يقيم في نفس محل الإقامة السكني للمدرسة.

8- إحضار الشهادة الصحية معتمدة من مكتب التأمين الصحي.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه سيتم تطعيم جميع المعلمين بلقاح فيروس كورونا المستجد قبل بداية العام الدراسي الجديد.