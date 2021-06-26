سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 26-6-2021 في مصر: مستقر

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق المحلية والعالمية، اليوم السبت الموافق 26 يونيو، ليستمر ثبات أسعار الأعيرة المختلفة عند ذات النقطة السعرية التي وردت بختام تداولات الأسبوع، وفق سعر الإغلاق مساء الجمعة، ليصعد الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بالسوق المصري لمستويات 776 جنيهًا للجرام، وهو السعر المسجل في سوق الذهب الآن.

وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا طفيفًا أمس الجمعة، وسجل جرام الذهب ارتفاعًا بمقدار 3 جنيهات مقارنة بالأسعار التي وردت مساء أمس الخميس، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب شهدت تراجعًا على مدار الأسابيع الماضية، بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تصريحات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب على مستوى العالم، بأن حيازاته تراجعت بنسبة 0.4% إلى 1041.99 طنًا.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، ما بين 885 و887 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 774 و776 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 663 و665 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6192 و6208 جنيهًا.

وأضاف رئيس شعبة الذهب، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لكنها ستكون ارتفاعات طفيفة وليست قفزات، خاصة مع بدء انتعاش الحالة الاقتصادية، وضخ رؤوس الأموال بالاستثمارات، خاصة بعد قرار الفائدة الصادر عن البنك الفيدرالي الأمريكي، والذي جعل الكثير يعاود الاستثمار في الذهب مرة أخرى، باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار بالرغم من التراجع الكبير الذي شهدته الأسعار خلال الأيام الماضية، إلا أنه لا يزال في الحدود الآمنة مقارنة بباقي الملاذات الآمنة «العقارات والادخار».