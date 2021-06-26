في ذكرى ميلاد حسن مصطفى.. ناظر مدرسة المشاغبين كان «ضعيف دراسيا»

يصادف اليوم، ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن مصطفي، حيث ولد في يوم 26 يونيو 1933، ليسطر تاريخا طويلا من الفن والإبداع، ارتبط به الجمهور بسبب صدق مشاعره وقربه منهم، قدم الكثير ولكن كان أحد أشهر أدواره التى تركت بصمة كبيرة مع الجمهور هو دور الناظر في مسرحية مدرسة المشاغبين.

كان دور الناظر في مدرسة المشاغبين أحد الأدوار المهمة التي حققت نجاحا كبيرا في تاريخ الفنان حسن مصطفى، ولكن المصادفة أنه على المستوى الشخصي لم يكن متفوق دراسيا، بل رسب فى أحد السنوات.

وكشف عن هذا الأمر الفنان حسن مصطفي في لقاء تليفزيوني سابق، حيث قال: "مكنتش شاطر أوى ومش بليد، بس مرة واحدة رسبت كنت في المدرسة الابتدائي".

وأضاف الفنان الراحل، في تصريحاته السابقة "كنت في تانية ابتدائي وكنا بناخد إنجليزى من سنة أولى ابتدائي، فأنا جيت سقطت في الإنجليزي في أول دور، وعملنا دور تاني فسقطت بردو فيه، والأهالي تظلموا للوزارة وقالوا الامتحانات كانت صعبة".

وأكد الفنان أنه لم يقابل أي مدرس في مشواره الدراسي، سبب له عقدة على الإطلاق.

مسرحية مدرسة المشاغبين

يذكر أن مسرحية مدرسة المشاغبين كانت واحدة من أنجح المسرحيات وشارك فيها عددا كبيرا من الفنانين الذين أصبحوا نجوم بعد ذلك، منهم أحمد زكي وعادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي وسهير البابلي وهادي الجيار وعبدالله فرغلي، وهي من تأليف علي سالم وإخراج جلال الشرقاوي.