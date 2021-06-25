بعد ظهور حلا شيحة بالحجاب.. والدها: «معقولة؟.. ماشفتش الصورة»

ظهرت الفنانة حلا شيحة بالحجاب منذ قليل، عبر صورة نشرتها على صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، وتسببت الصورة في إثارة الجدل وتفاعل الجمهور معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن حقيقة ارتدائها الحجاب بالفعل، أو ما إذا كانت مجرد إطلالة عابرة.

ظهور حلا شيحة بالحجاب يثير الجدل

وعلق والدها أحمد شيحة على ظهور حلا شيحة بالحجاب، قائلًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «معقولة؟.. مشوفتش الصورة اللي نزلتها».

وتابع «شيحة»: «حلا مش موجودة في مصر دلوقتي.. هي برة مصر ومشوفتهاش من خمس شهور، سافرت علشان الأولاد عندهم امتحانات فبتاخد بالها منهم».

وأكد الدكتور أحمد شيحة، والد «حلا»، أنه لا يعرف مدى صحة ارتدائها الحجاب نهائيا، لأنها لم تخبره بمثل هذا الأمر أو أنها ستفعله مجددا.

بوست حلا شيحة

وكانت الفنانة حلا شيحة، نشرت صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، وظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب، وعلقت عليها قائلة: «بحمد ربنا إني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا».

وتابعت حلا شيحة قائلة: «أما بالنسبة لفيلم مش أنا، الحقيقة إنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا اتأخر جدا نزوله، وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمدلله والفيلم فعلا بقي مش أنا، وبتمنى التوفيق لكل زملائي».

فيلم مش أنا

يذكر أن فيلم «مش أنا» من بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر وحجاج عبد العظيم ومحمد عبد الرحمن وفايز المالكي وعصام السقا، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.