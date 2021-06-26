لطلاب الثانوية العامة 2021.. مواعيد عرض المراجعات النهائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول عرض المراجعات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 على القناة التعليمية مدرستنا 2، للأسبوع السادس في الفترة من يوم الأحد 27 يونيو حتى السبت 3 يوليو 2021، موضحة أن تردد القناة: 12206 رأسي، ومعدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 6/ 5.

وأضافت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، أن المراجعات في جميع المواد الدراسية، مشددة على الطلاب بضرورة متابعتها والاستفادة منها، بهدف تدريبهم على نظام الامتحانات الجديدة، وأن الامتحانات تعقد بنمط الأسئلة الاختيارية، وأنه تم توفير الكثير من المراجعات وفق طبيعة هذه الأسئلة من خلال المنصات التعليمية.

شوقي: كاميرات باللجان والاعتماد على طرق رقمية جديدة تحجم الغش

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والعليم، أكد أن الامتحانات النهائية للثانوية العامة ستعقد في 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية و11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية.

وأكد شوقي أنه لا يوجد تحسين في الامتحانات، وسيتم تكثيف الإجراءات الوقائية في جميع اللجان.

وأضاف في تصريحات له "الوزارة حريصة على تكثيف الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، موضحاً أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان الامتحانية، والاعتماد على طرق رقمية جديدة تحجم الغش.

وشدد على الطلاب بضرورة الاستعداد بشكل جيد للامتحانات والاستفادة من جميع مصادر التعلم التي تم توفيرها.

وتابع "سيتم التنسيق مع كبرى المؤسسات العالمية لوضع بنوك الأسئلة، وأنه سيتم تخصيص لجنة متكاملة من مجموعة من الخبراء المتخصصين لوضع إجابات نموذجية يتم على أساسها تصحيح الامتحانات.

وأشار إلى أن الوزارة أعلنت مجموعة من التعليمات الخاصة بالإجابة على البابل شيت.

وأوضح أن الإجابة على البابل شيت بالقلم الجاف الأزرق، مشدداً على كتابة البيانات على جهاز التابلت والبابل شيت بطريقة صحيحة، حيث تعقد الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.