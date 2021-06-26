«الداخلية»: ضبط 12 ألف شخص بسبب الكمامة وتحرير 931 مخالفة للمحلات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 12052 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ11927 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 125 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تحرر عن ذلك 931 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 270 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1840 أرجيلة.

واتخذت الوزارة، الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارِ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.