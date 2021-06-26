كشف ملابسات مقتل شخص بـ«رش خرطوش» في الدقهلية: خلافات مالية

توصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية إلى كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية، من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاض له معلومات جنائية مقيم بدائرة المركز مُصاب برش خرطوش بالصدر وتوفي عقب وصوله للمستشفى.

واتهم والد المجني عليه شخصين، لهما معلومات جنائية - مقيمان بذات الدائرة- بقتله، وذلك عن طريق قيام أحدهما بإطلاق عيار ناري من فرد محلي فأحدث إصابة نجله التي أودت بحياته لوجود خلافات مالية بينهم.

جرى تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالدقهلية، أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة- أحد المشكو فـي حقهما، وعامل له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهما أنه أطلق عيارا ناريا من فرد محلي تجاه المجني عليه بالاشتراك مع الثاني لوجود خلافات مالية بينه وبين المتوفى، وذلك حال استقلالهما مركبة "توك توك" قيادة (سائق - مقيم بدائرة المركز) والذي جرى ضبطه ومركبة "التوك توك" المستخدمة في الواقعة. بمواجهته أيد ذلك ونفى علمه بنيتهما في ارتكاب الواقعة، كما جرى بإرشاد أحدهم ضبط السلاح المستخدم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.