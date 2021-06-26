في ذكرى ميلاده الـ88.. محطات في حياة الراحل حسن مصطفى

تمر الذكرى الـ88، اليوم، لميلاد الفنان الراحل حسن مصطفى، الذي وفاته المنية في 2015 عن عمر يناهز 81 عامًا، وعلى مدار تلك السنوات شهدت المسرة الفنية للفنان الكبير عدد من المحطات الهامة.

وقدم حسن مصطفى، مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي قاربت الـ400 عملا، ولكن بدايته الأولى كانت على خشبة المسرح، بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية في الخمسينيات، وشارك في عضوية مجموعة من الفرق المسرحية منها فرقة إسماعيل يس والفنانين المتحدين ومسرح التليفزيون.

فؤاد المهندس: حسن مصطفى «كوميديان بالفطرة»

كما قدم مجموعة من أشهر أدواره مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، والذي قال إنه «كوميديان بالفطرة»، ومن بينها «عويجة أفندي» في فيلم «أرض النفاق»، و«الباشكاتب فرغلي» في فيلم «العتبة جزاز»، والخادم المخلص «فانتوماس» في «مطاردة غرامية»، والربوت «ماك ماك» في فيلم «المليونير المزيف».

كان الراحل حسن مصطفى، صاحب أداءً مسرحيا متميزًا فكان فرضًا أساسيًا من معادلات نجاح عدد كبير من الأعمال المسرحية التي شارك في بطولتها، منها «مدرسة المشاغبين»، «العيال كبرت»، ولم يقتصر إبداعه على خشبة المسرح أو الأعمال الكوميدية فقط، بل قدم أدوار جادة بأداء تمثيلي متفرد في عدد من الأفلام المهمة والتي جاء بعضها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية من بينها «البوسطجي»، «الحرام»، و«يوميات نائب في الأرياف».

كما ظهر كضيف شرف في عدد من التجارب السينمائية المختلفة في السنوات الأخيرة، وكان لآخر ظهور له في مسلسل «ولاد السيدة» للمخرج هاني إسماعيل.

حسن مصطفى «أبو البنات»

وتزوج من الفنانة ميمي جمال، في نفس يوم ميلاده، عام 1966، حيث كان يمر عيد ميلاده وذكرى زواجه في 26 يونيو كل عام، ولكن لم تكن ميمي جمال هي الزوجة الأولى لـ حسن مصطفى، فكان متزوج من الفنانة بثينة حسن إلا أنها انتهت بالطلاق، ولديه منها ابنة واحدة، بينما انجب من الفنانة ميمي جمال ابنتيه التوأم نجلاء ونورا.