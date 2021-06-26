في ذكرى ميلاده.. حسن مصطفى «ناظر مدرسة الفن»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية دينا شرف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الراحل حسن مصطفى.. ناظر مدرسة الفن»، ففي مثل هذا اليوم 26 يونيو عام 1933 وُلد ناظر مدرسة الكوميديا، وأحد أبرز أساتذتها صاحب الـ400 عمل فني، الفنان الراحل حسن مصطفى، حيث التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيها سنة 1957م ويعد أحد علامات المسرح الكوميدي.

وتدرج الفنان الراحل في الحقل المسرحي من أول السلم حتى ارتقى أعلى درجاته، وعمل في فرقة إسماعيل يس والفنانين المتحدين ومسارح التلفزيون ومن أهم أعماله المسرحية مدرسة المشاغبين والعيال كبرت وسيدتي الجميلة مع الراحل فؤاد المهندس والكدابين قوي، وشارك في مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية من بينها مطاردة غرامية ونص ساعة جواز وفيفا زلاطا وحسن ومرقص ومرجان أحمد مرجان وغريب في بيتي والرجل الذي عطس ومعلش إحنا بنتبهدل والعتبة جزاز وأخطر رجل في العالم، كما تزوج من الفنانة ميمي جمال وأنجب منها ابنتين.

وحققت أعمال الفنان حسن مصطفى نجاحات كبيرة بعد مشاركته في مسلسل أهلا بالسكان وكان أول من قدم المنوعات في التلفزيون ببرنامجه الشهير «بدون كلام»، وتوفي في 15 مايو عام 2015 عن عمر ناهز 81 عاما بعد رحلة عطاء فني استمرت 55 عاما، ترك فيها إرثا تجاوز الـ400 عمل فني ما بين سينما ومسرح ودراما وأعمال إذاعية سيخلدها التاريخ.