9 معلومات عن مشروع «حياة كريمة» في الأقصر.. ميزانيته 6 مليار ات جنيه

تعمل سلطات محافظة الأقصر، على تنفيذ مشروع حياة كريمة داخل مركزين على مستوى المحافظة وهما مركزي «أرمنت وإسنا»، والقرى التابعة لها والبالغ عددها 34 قرية من المرحلة الأولى طبقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين الخدمات للسكان والتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وتنشر الوطن 9 معلومات عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة فى الأقصر:

1- المبادرة اختارت 34 قرية فى مركزي اسنا وأرمنت بجنوب وغرب الأقصر من القرى الأكثر احتياجا لتنفيذ المبادرة .

2- فى مدينة إسنا تم اختيار قرى ​أصفون، وابورات المطاعنة، توماس 3، الحلة، زرنيخ، الكلابية، الشغب، الدبابية، المعلا، الدير، الحميدات، العضايمة، القرايا، كيمان المطاعنة، الغريرة، ترعة ناصر، الهنادي، الواسطة، القرية 1، القرية 2، المساوية، النمسا، النجوع قبلي، النجوع بحري، طفنيس.

3- وفي مدينة أرمنت، تم اختيار ثلاثة قرى رئيسية وأربعة قرى توابع وهي: «دينة أرمنت وتضم: أرمنت الوابورات ويتبعها قرية المراعزة، أرمنت الحيط، الوحدة المحلية لقرية السلام، الوحدة المحلية لقرية الرزيقات بحري وتتبع لها قرية الرزيقات قبلي وقرية الرياينة، الوحدة المحلية لقرية المحاميد وتضم: قرية المحاميد بحري "قرية رئيسية" قرية المحاميد قبلي - قرية الديمقراط».

3- تم تخصيص عدد من من المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك تنفيذا لخطة الدولة والتكليف الصادر من رئيس الجمهورية لمبادرة حياه كريمة وما يخص محافظة الأقصر.

4- المبادرة سيستفيد منها نحو 600 الف مواطن في محافظة الأقصر

5-أعمال التطوير ستشمل كافة القطاعات والمرافق كالصرف الصحي ومياه الشرب و الكهرباء والصحة والشباب و الرياضة والاسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية و المجازر وادارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي ومشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

6- المبادرة تتضمن إقامة 13 مجمع للخدمات الحكومية فى القرى التى سيتم تطويرها

7- وتتضمن المبادرة أيضا تطوير ورفع كفاءة أكثر من 9 الاف منزل

8- تم رصد 6 مليار جنيه لأعمال المبادرة فى محافظة الأقصر

9- المبلغ المرصود للمشروع موزع بواقع 3 مليار لمركز اسنا و3 مليار لمركز ارمنت