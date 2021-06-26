ضبط شخص نصب على أهالي الدقهلية في 3 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية، تلقى مبالغ مالية من المواطنين؛ لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، راغبي استثمار أموالهم، من خلال تلقي مبالغ مالية منهم، والاستيلاء عليها؛ بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقـانــون.

وحصل المتهم، من 3 مواطنين، تقدموا بشكوى ضده، على مبالغ مالية مختلفة بلغت «3,200,000 جنيه» مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين، لم يتقدموا للإبلاغ؛ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.