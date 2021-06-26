ضبط تشكيل عصابي بحوزته مواد مخدرة بـ60 مليون جنيه

قالت وزارة الداخلية إنه استمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة المنافذ، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاط تشكيل عصابى دولى شديد الخطورة.

وأوضحت الداخلية أن الشكيل العصابى يضم مصريين وأجانب، تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة من خارج البلاد خاصة مخدرى «الحشيش والهيروين» وإعادة تدويرهما لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على نطاق واسع على عملائهم بمحافظات الجمهورية.

وتابعت: ضم التكشيل 16 عنصر إجرامى بينهم 7 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية لثلاثة منهم معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، شمال وجنوب سيناء، الإسماعيلية، الشرقية، من بينهم زعيم التشكيل الصادر ضده 4 أحكام قضائية، من بينهم حكمين بالسجن المؤبد فى قضايا مخدرات.

واستطردت "يقوم زعيم التشكيل بالتمويل المادى لجلب تلك الشحنات المخدرة من خارج البلاد ، ويقوم بعض عناصر التشكيل بعقد الصفقات مع تجار المواد المخدرة داخل البلاد ويقوم البعض الأخر بتخزينها بمخازن سرية محددة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، ويتولى أحدهم نقل المواد المخدرة تمهيداً لتسليمها للعملاء ويقوم آخران بإستلام المبالغ المالية من زعيم التشكيل وتحويلها إلى عملات أجنبية دولار، لإرسالها بطرق غير شرعية خارج البلاد لتمويل الصفقات وقيام باقى عناصر التشكيل من الأجانب بإعداد وتجهيز شحنات المواد المخدرة خارج البلاد لإرسالها إلى زعيم التشكيل وحيازة وإحراز عينات من مخدر الهيروين لعرضها على عملائهم لجلب المزيد من الشحنات".

وأكدت أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم استهداف عناصر التشكيل من خلال عدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم جميعاً وبحوزتهم:

كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 66 كيلو جرام.

2523 طربة من مخدر الحشيش وكمية من ذات المخدر وزنت جميعها «262 كيلو جرام».

كمية من مخدر الآيس.

15000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر.

بندقية آلية عيار 7,62×39 مم.

طبنجة .

مسدس .

6 خزينة أسلحة نارية.

عدد من الطلقات النارية والخرطوش .

مبالغ مالية كبيرة «أكثر من مليون جنيه – عملات أجنبية مختلفة».

ماكينة عد نقود.

ميزان حساس.

3 أجهزة لاب توب .

39 هاتف محمول .

8 سيارات إحداهما بدون لوحات.

31 شيكارة صوديوم «مواد خام تستخدم فى خلط الهيروين» وزنت 775 كيلو جرام.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ«60.000.000 – ستون مليون جنيه تقريباً».