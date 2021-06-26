تسليم طفلة واقعة مقتل «ابن الجيران» لعمها بالشرقية.. وحبس 4 من أسرتها

قررت نيابة مركز بلبيس باشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية تسليم الطفلة قاتلة ابن جيرانها لعمها، كما قررت حبس 4 من أفراد أسرتها «والد ووالدة الطفلة واثنين من أبنائهم».

كان اللوا إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطاراً من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر بورود بلاغا لمركز شرطة بلبيس بتغيب الطفل «عوض مختار عوض»، عامين ونصف العام، مقيم بعزبة النشو التابعة لبساتين الإسماعيلية بمركز بلبيس، والعثور على جثته في وقت لاحق أعلى سطح أسرة الجيران، واتهمت أسرة الطفل كل من «عبدالفتاح.أ.ع»، 65 عامًا، وابنه «محمد»، 37 سنة و«عزيزة.ع»، 42 سنة و«ع.ع.أ»، والطفلة «ياسمين.ع.أ»، 11 سنة والطفل «معاذ»، 4 سنوات.

وأفادت الأسرة في البلاغ أن الطفل المتوفي خرج للهو أمام المنزل برفقة الطفلة «ياسمين»، ثم اختفى ولم يعد إلى المنزل وبعد مرور عدة ساعات بحثوا عنه دون جدوى ثم عثروا على الجثة ملقاه فوق سطح منزل جيرانهم واتهموهم بقتله.

ألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين الأربعة لإجراء التحقيقات حول الواقعة واستدعت النيابة الطفلة «ياسمين»، والطفل «معاذ»، للاستماع لأقوالهما، واعترفت الطفلة بقتل الطفل بالخطأ أثناء لهوهما.

تم تحرير محضرا بالواقعة، ونُقلت جثة الطفل إلى مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.