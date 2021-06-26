طرح أغنية افتح قلبك لتامر حسني على «يوتيوب»: نصف مليون مشاهدة في ساعات

حققت أغنية افتح قلبك للفنان تامر حسني نجاحًا كبيرًا بعد ساعات من طرحها على «يوتيوب»، حيث تجاوزت نصف المليون مشاهدة، وتأتي الأغنية التي تم تصويرها على طريقة «فيديو كليب» ضمن حملة دعائية مشتركة بين إحدى شركات الاتصالات وشركة مياه غازية.

أغنية افتح قلبك لـ تامر حسني، كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع علي فتح الله، ومدير التصوير أحمد بشاري شيكو، ومهندس ديكور إسلام البنا، وإخراج هادي الباجوري.

أغنية افتح قلبك لـ تامر حسني

ويعيش الفنان تامر حسني حالة من النجاح الفني الفترة الحالية خاصة مع طرح أحدث أفلامه «مش أنا»، في دور العرض السينمائي، والذي حقق 2.5 مليون جنيه في أول يومين في دور العرض السينمائي متصدرًا قائمة الإيرادات، كما حقق ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والمشاهير بعد ساعات من طرحه في دور العرض السينمائي، من بينهم الإعلامية بسمة وهبة والفنان مصطفى قمر.

وقال الموزع السينمائي محمد ناقرو، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، إنَّ الفنان تامر حسني يحقق حالة استثنائية، أولى من نوعها في مبيعات التذاكر بشكل عام، مضيفًا أنَّ جميع تذاكر أول عرض للفيلم نفدت قبل العرض بثلاثة أيام، حيث جرى فتح صالات إضافية كي تسع جماهير النجم لحضور فيلمه الجديد.

فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبد العظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وأحيا تامر حفلة كبيرة في العاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس الماضي، حيث رفعت لافتة «كامل العدد»، ووصلت أسعار التذاكر إلى 10 آلاف جنيه مصري، وقدم مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي تفاعل معها الجهور بصورة كبيرة، منها «خليك فولاذى»، و«عيش بشوقك»، و«ناسينى ليه»، و«كفاياك أعذار»، إضافة إلى «100 وش» و«حلم سنين».