حظك اليوم الأربعاء 23-6-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتسم بالشجاعة والثقة بالنفس، ولديه قدرة على القيادة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل العلاقات يجعلك أكثر قدرة على التأثير في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.