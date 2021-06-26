مشكلة تقنية.. مصادر تكشف سبب تأجيل ظهور علا غانم مع لميس الحديدي

تحل الفنانة علاء غانم، ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، في أول ظهور إعلامي لها بعد غياب لسنوات عن الساحة الفنية.

وكان من المُفترض أن تعرض الحلقة يوم الأحد الماضي، لكن البرنامج تعرض لمشكلة تقنية في البث المباشر يوم السبت، ما أدى إلى عدم إذاعته.

وذكرت مصادر لـ«الوطن»، أنه تم حل المشكلة في غضون 3 أيام، وبدلا من تقديم الفقرة «لايف»، تم تسجيلها يوم الاثنين الماضي، على أن تُذاع اليوم السبت مسجلة.

وأكدت المصادر أن خطة الفقرة تغيرت من اللايف إلى التسجيل، خشية مغادرة علا غانم البلاد وتوجهها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد حضورها لحفل زفاف ابنتها.

وكانت الصفحة الرسمية، للبرنامج عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نشرت برومو الحلقة، حيث بكت علا غانم في البرومو، قائلة: إن حالتها النفسية كانت سيئة للغاية، كما جاء في البرومو أنها ستكشف سر ابتعادها عن الحياة الفنية وما إذا كانت اعتزلت أم ستقدم أعمالا فنية في الفترة المقبلة.

وتقدم الإعلامية لميس الحديدي برنامجها «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «ON» من السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع.

يذكر أن علا غانم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل 4 أعوام، وتحديدا في عام 2017، وابتعدت عن التمثيل ما تسبب في حيرة لجمهورها، إلا أنها عادت إلى مصر للاحتفال بزواج ابنتها الكبرى كاميليا.