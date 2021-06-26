إحالة «تفاهة» طفل «بلية ودماغه العالية» للجنايات خلال ساعات

قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة انتهت من التحقيق في قضية الإتجار بالهيروين المتهم فيها صديق مجاهد، الشهير بـ«تفاهة» في فيلم «بلية ودماغه العالية»، وأن النيابة بصدد إحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات خلال ساعات.

تجديد حبس المتهم

وأضافت المصادر أن قاضي المعارضات جدد حبس «تفاهة» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في الهيروين، وأرسلت النيابة العامة المخدرات المضبوطة مع المتهم، وهي 50 جرام هيروين، إلى مصلحة الأدلة الجنائية في المعمل الكيماوي لتحليلها وبيان مدى فاعلية المادة المخدرة بها وموافاة النيابة العامة بنتائج الفحص.

اعتراف المتهم

وتابعت المصادر أن «تفاهة» اعترف بالإتجار في الهيروين، وأنه انخرط في تجارة المخدرات منذ عدة سنوات عندما فشل في العثور على فرصة عمل في المجال الفني، وأنه كان يمتلك «كشك» سجائر في منطقة الشرابية، وتعرف من خلال وجوده في الشارع لفترات طويلة على تجارة وزبائن المخدرات، فاستغل وقوفه في كشك السجائر وتاجر في المخدرات.

تحريات المباحث

وأفادت تحريات المباحث أن المتهم كان يتاجر في المخدرات منذ عدة سنوات، وألقي القبض عليه في «قضية حشيش»، وخرج من السجن منذ نحو شهرين، وفي تلك المدة زاول نشاطه الإجرامي في تجارة الهيروين، وأن أجهزة الأمن رصدته وتمكنت من القبض عليه، وكان بحوزته 12 تذكرة هيروين كان يستعد لتوزيعها على زبائنه وعندما داهمت أجهزة الأمن «كشك» السجائر، وفتشت المتهم وعثرت على المخدرات في ملابسه.