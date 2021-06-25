حدث ليلًا: الآثار تحبس «علاء حسانين» والهيروين يحبس «تفاهة»

ترصد «الوطن» لكم أبرز الأحداث التي وقعت خلال ساعات ليل الجمعة، والتي جاء أهمها إعلان القبض على النائب السابق علاء حسانين بتهمة الاتجار في الآثار، والقبض على «تفاهة» الذي شارك أثناء طفولته مع الفنان محمد هنيدي في بطولة فيلم «بلية ودماغه العالية».

«تفاهة» طفل فيلم بلية ودماغه العالية يتاجر في الهروين

«بتاجر في الهيروين عشان مفيش ليا شغل في التمثيل، المجال الفني قاصر على النجوم بس، عشان كدة جماعة أصحابي استغلوا احتياجي الشديد للفلوس، وورطوني معهم في تجارة الهيروين».. تلك الكلمات كانت ملخص اعتراف شاب عشريني يدعى «صلاح. م» شارك في التمثيل، وقام بدور الطفل «تفاهة» في فيلم «بلية ودماغه العالية»، بطولة النجم الكوميدي محمد هنيدي، وبحسب مصادر أمنية، أن المتهم اعترف بجريمة الاتجار في الهيروين، بعد القبض عليه في الشرابية، بحوزته 50 جرام هيروين و3100 جنيه.

«تفاهة» طفل فيلم «بلية ودماغه العالية»: بتاجر في الهيروين عشان مفيش شغل

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معلومات عن «تفاهة» بعد القبض عليه بـ«هيروين»

القبض على علاء حسانين نائب الجن والعفاريت

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على البرلماني السابق علاء حسانين، الشهير بـ «نائب الجن والعفاريت»، في عهد الجماعة الإرهابية «الإخوان»، لتزعمه تشكيلًا عصابياً للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.

وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين، وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

القبض على علاء حسانين «نائب الجن والعفاريت» لتزعمه عصابة آثار

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أنباء جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز

كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنانة دلال عبدالعزيز، عن آخر تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنّ ما ورد بشأن تحسن حالتها الصحية، كلام عارٍ تمامًا من الصحة، موضحة أنّ حالتها مستقرة بشكلٍ كبير، وتتحسن ببطء شديد من آن لآخر.

آخر تطورات حالة الفنانة دلال عبدالعزيز: لم تخرج من الرعاية المركزة

تعرض جيهان السادات لأزمة صحية

كشفت مصادر من عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن تعرض السيدة جيهان السادات البالغة من العمر 87 عامًا، لأزمة صحية طارئة، استدعت إدخالها أحد المستشفيات للعلاج، خلال الأيام الماضية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ليست مصابة بفيروس كورونا المستجد.

نقلت إلى المستشفى.. جيهان السادات تتعرض لأزمة صحية

حادث انقلاب سيارتين على الطريق الدولي بكفر الشيخ

أصيب 21 شخصاً على الأقل في حادث مروع على الطريق الساحلي الدولي بمحافظة كفر الشيخ، نتيجة انقلاب سيارتين نصف نقل محملتين بالعمال، أمام كوبري «الحماد»، بقرية «الشهابية»، بدائرة مركز بلطيم.

عاجل.. 21 مصابا في انقلاب سيارتين على الطريق الدولي بكفر الشيخ