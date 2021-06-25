عرض «تفاهة» على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات

قررت جهات التحقيق عرض «صلاح. م» في العقد الثالث من عمره، وشهرته «تفاهة» على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات، وذلك في واقعة ضبطه بحيازته 50 جراما من مخدر الهيروين في دائرة قسم شرطة الشرابية.

وكشفت التحريات، بأنه وردت معلومات، أكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، مفادها قيام صلاح م وشهرته «تفاهة» وببيع مخدر الهيروين، متخدا «كشكا» لبيع السجائر لمزاولة نشاطة الإجرامي.

ضبط المتهم وبحوزته 50 جرام هيروين

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بعد محاولة فاشلة للهرب من قوة القسم، وبتفتيشه عُثر بحوزته علي كيس بلاستيك، بداخله مسحوق أبيض يزن 50 جراما، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بأنه مخدر الهيروين، وأضاف بأنه كان بحوزته بغرض الإتجار، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت إرسال المضوبطات للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، لتحليلها لبيان هل هو مخدر الهيروين من عدمه، كما قررت عرض المتهم علي الطب الشرعي لتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبعرض المتهم على قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، قرر تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. وقال مصدر مطلع على التحقيقات بأنه سوف يتم إحالة المتهم لمحكمة الجنايات في محاكمة عاجلة خلال أيام.

فيلم «بلية ودماغه العالية»

يذكر بأن «تفاهة» سبق له التمثيل مع الفنان محمد هنيدي في فيلمه «بلية ودماغه العالية»، وقام بلعب دور «تفاهة» طفل الشوارع، مع طفلين آخرين معه في الفيلم، وقام هنيدي باستضافتهما في شقته ورعايتهما، وكان «تفاهة» يلعب دور طفل شوارع يسرق ويدمن المخدرات، وبعد مرور سنوات على فيلم «بلية ودماغه العالية» ضبط تفاهة بنفس الدور الذي أداه، لكن هذه المرة كان في الحقيقة.