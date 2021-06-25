تفاهة طفل بلية ودماغه العالية يحكي رحلته مع «الهيروين» للمباحث

«الظروف صعبة وكنت عايز أبقى ممثل مشهور بس لقيت الدنيا واقفة ومعرفتش أكمل في المجال الفني، ولما كنت بقف في كشك السجاير اشتهرت بين الناس كلها بإسم تفاهة وتعرفت على تجار مخدرات وزباين كتير عشان كده تاجرت في المخدرات»، بهذة الكلمات حكى المتهم بتجارة المواد المخدرة والمعروف إعلاميا بـ تفاهة طفل فيلم بلية ودماغه العالية رحلته في تجارة الهيروين لرجال المباحث.

تجديد حبس المتهم

بينما جددت النيابة العامة حبس الشاب صديق المتهم الشهير بالطفل تفاهة في فيلم بلية ودماغه العالية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في الهيروين وأرسلت النيابة العامة المخدرات المضبوطة مع المتهم وهي 50 جرام هيروين إلى مصلحة الأدلة الجنائية في المعمل الكيماوي لتحليلها وبيان مدى فاعلية المادة المخدرة بها وموافاة النيابة العامة بنتائج الفحص.

تجارة الهيروين

اعترف تفاهة أمام المباحث بالإتجار في الهيروين وأنه أنخرط في تجارة المخدرات منذ عدة سنوات عندما فشل في العثور على فرصة عمل في المجال الفني وأنه كان يمتلك كشك سجائر في الشرابية وتعرف من خلال وجوده في الشارع لفترات طويلة على تجارة المخدرات وزبائن المخدرات، فاستغل وقوفه في كشك السجائر وتاجر في المخدرات.

التحريات

وأوضحت تحريات المباحث أن المتهم كان يتاجر في المخدرات منذ عدة سنوات وألقي القبض عليه في «قضية حشيش»، وخرج من السجن منذ قرابة شهرين، وفي تلك المدة زاول نشاطه الإجرامي في تجارة الهيروين وأن أجهزة الأمن رصدته وتمكنت من القبض عليه وكان بحوزته 12 تذكرة هيروين كان يستعد لتوزيعها على زبائنه وعندما داهمت أجهزة الأمن كشك السجائر وقامت بتفتيش المتهم عثرت على المخدرات في ملابسه.

كانت النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في الهيروين، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة، وتم تحريز المخدرات المضبوطة بحوزته بعد مداهمة كشك السجائر الخاص به.