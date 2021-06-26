«الزراعة» تفتتح منفذين للسلع بحدائق الأهرام بتخفيضات 30%

قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إنه تم افتتاح منفذين لبيع السلع الزراعية التابعين للوزارة بحدائق الأهرام لبيع أكثر من 150 صنفاً بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

وأضاف السباعي، لـ«الوطن»، أن الوزارة تبذل جهداً كبيراً لرفع العبء عن كاهل المصريين من خلال افتتاح منافذ في كل المناطق والمحافظات المنتشرة في جميع أنحاء محافظات الجمورية وتوفير السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك وألبان وعسل نحل وزيت الزيتون، وفاكهة وخضار وثروة سمكية.

وأشار إلى أن منتجات قطاع الإنتاج هي الأفضل جودة، حيث يتم الإشراف على الجودة بها من قبل خبراء متخصصين بشكل دقيق للغاية، كما أنها الأفضل سعرا، حيث يباع سعر اللحم الأحمر البلدي بسعر لا يزيد عن 115 جنيها فقط.

تقدم منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة، عددا من المنتجات الغذائية التي تناسب الأسر المصرية، بجودة مرتفعة وبأسعار تنافسية، فضلا عن وجود تخفيضات وعروض على بعض السلع.

لفت إلى أن أسعار عسل النحل يبدأ الكيلو جرام منها من 25 جنيهًا إلى 500 جنيه، حسب النوع والحجم، ويصل كيلو عسل البرسيم 25 جنيها، عسل موالح 30 جنيهًا، عسل جبلي 50 جنيهًا، عسل صحراوي 110 جنيهات، عسل سدر جبلي 250 جنيهًا برطمان نصف كيلو.

وفقا لتقرير للمنافذ فأن الاسعار كالتالي:

أوضح أن أسعار السلع بنحو:

لحوم ضأن 110 جنيهات للكيلو.

جبنه اسطنبولي 50 جنيها للكيلو.

الأرز 5.7 جنيه.

الفول البلدي 12 جنيها.

زيت الزيتون 50 جنيه للأ ½ كيلو.

مربات 30 جنيها للكيلو.

وتنتشر منافذ القطاع فى المحافظات على النحو التالي:

القاهرة والجيزة: مجمع منافذ شارع نادي الصيد بالدقى، كذلك منافذ وزارة الرىبالوراق، ومنافذ وزارة العدل، ومنافذ مدينة 6 أكتوبر والسوق التجاري بكل من الحى المتميز وابنى بيتك والمنطقة الأولى بالحى الثانى والرابع.

الإسكندرية في حى الجمرك وحى العامرية وحى أبو قير وحى القبارى.

القليوبية بمديرية الزراعة، وببنها كفر الشيخ مدينة سخا.

المنيا الموقف العام مدينة المنيا بالكورنيش بجوار بنك الإسكندرية بمدينة المنيا الجديدة، علاوة على مديريات الزراعة فى جميع المحافظات.