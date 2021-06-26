استفتاء حول تعديل مواعيد العمل بالوادي الجديد بسبب الحرارة

تجرى محافظة الوادي الجديد استفتاءً هو الأول من نوعه، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول تعديل مواعيد العمل داخل المصالح الحكومية، بسبب الطقس في فصل الصيف، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، مما يعرض المواطنين إلى الإصابة بضربات الشمس، التي قد تؤدي إلى الوفاة.

ويجري الاستفتاء حول تقديم مواعيد العمل ساعة واحدة، أو الإبقاء على المواعيد الحالية، من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الظهر، الأمر الذي لاقى ترحيباً وتفاعلاً بين الموظفين والمواطنين في المحافظة المعروف عنها ارتفاع درجات الحرارة بها إلى معدلات قياسية، في مثل هذه الأوقات من كل عام.

استفتاء محافظة الوادي الجديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وذكرت محافظة الوادي الجديد، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن هذا الاستفتاء يأتي نظراً لارتفاع درجات الحرارة نهاراً في فصل الصيف، وبناءً على مطالب العديد من العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة بتعديل مواعيد العمل خلال فصل الصيف.

وتابع البيان أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قرر إجراء استطلاع رأي حول مواعيد العمل، داعياً أبناء المحافظة للمشاركة في الاستفتاء لاختيار الموعد المناسب:

1- من 7 صباحاً إلى ١ ظهراً.

2- من 8 صباحاً إلى 2 ظهراً.

درجات الحرارة في محافظة الوادي الجديد مرتفعة

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الحدودية في جنوب غرب مصر، ويبلغ عدد سكانها نحو 265 ألف نسمة، وتمثل نسبة كبيرة من مساحة الجمهورية، ويتميز طقسها في فصل الصيف بارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.