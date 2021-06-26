بشرى لأصحاب المعاشات.. صندوق تكافل وصرف 100 ألف جنيه في حالة الوفاة

في تحرك عاجل من اتحاد أصحاب المعاشات، بشأن الخدمات المقدمة للمعاشات، تقدم الاتحاد للحكومة بمقترح لإنشاء صندوق تكافل، وكشف عبد الله أبو الفتوح، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عن أبرز ما جاء في الاجتماع الذي التقى خلاله باللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قائلًا: «اتحاد أصحاب المعاشات تقدم بمقترح بهدف إنشاء صندوق تكافل لأصحاب المعاشات».

صندوق تكافل لأصحاب المعاشات

وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الهيئة رحبّت بالقترح الذي تقدم به اتحاد أصحاب المعاشات، وأكدت على دراسته في أقرب وقت، موضحًا أنّ أبرز ما جاء في مقترح الصندوق، صرف مبلغ لا يقل عن 100 ألف جنيه في حالة وفاة صاحب المعاش.

الاشتراك لمدة 5 سنوات في الصندوق

وتابع: أنه إذا اشترك صاحب المعاش لمدة 5 سنوات، في الصندوق، تبدأ منذ سن التقاعد، يكون له الحق في صرف 50% من قيمة المكافأة المقررة من الصندوق، كما سيتم الصرف منه في حالة زواج أبناء صاحب أو صاحبة المعاش، أو حال وفاة أي أحد من العائلة.

المساهمة في أداء فريضة الحج والعمرة

ولفت عبد الله أبو الفتوح، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أنّ ضمن الأشياء التي جاءت في اختصاصات صندوق التكافل، هو المساهمة في أداء فريضة الحج والعمرة، موضحًا أنه من المفترض أن تساهم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في الصندوق بنفس نسبة صاحب المعاش.

صناديق الرعاية الصحية

وقال أبو الفتوح، إنه سيتم انشاء صناديق للرعاية الصحية حتى تكون مظلة طبية لأصحاب المعاشات في حالة العلاج أو اجراء العمليات، مؤكدًا أنّه تم تجهيز المقترح الذي تم تقديمه للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي في 3 شهور، وأنه تم الاستعانة بالصناديق المشابهة في بعض النقابات وكذلك الشركات.