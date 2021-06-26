إلحق دور.. 5 شروط يجب توافرها في الشقة للحصول على دعم التمويل العقاري

يشهد محرك البحث العالمى «جوجل»، خلال هذه الفترة، عمليات بحث مكثفة، حول مبادرة التمويل العقاري الجديدة، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، بفائدة 3 % متناقصة، وسداد لمدة 30 عاما.

وعقب إعلان البنك المركزي، عن إمكانية الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة، فى الحصول على شقة خارج الشقق التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لكن بشروط معينة، يجب توافرها بالشقة، كى تستفيد من المبادرة.

وأعلن البنك المركزي، تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري، والتى تستهدف المواطنين من محدودى ومتوسطي الدخل.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الشروط التى يجب توافرها فى الشقة، للاستفادة من دعم مبادرة التمويل العقاري.

شروط الشقة للاستفادة من دعم مبادرة التمويل العقاري

1- أن تكون الشقة مسجلة فى الشهر العقاري.

2- أن تكون الشقة كاملة التشطيب.

3- أن تكون الشقة ليس عليها أى مخالفات.

4- أن تكون الشقة جاهزة للسكن والمعيشة.

5- أن تكون الشقة بغرض السكن الدائم، وليس السكن السياحى أو السكن الموسمى.

ولا تختلف شروط الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، عن الشروط المنصوص عليها، من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، للحصول على وحدة سكنية، ضمن الطرح، داخل المدن الجديدة.

ومن أبرز شروط الإستفادة من مبادرة التمويل العقاري، أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو العاملين بها، وأن يكون مصريًا الجنسية.

كما يشترط عدم استفادة العميل المتقدم للاستفادة من المبادرة أو زوجته من مبادرات التمويل العقاري السابقة بالحصول على وحدة مدعمة.

وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.